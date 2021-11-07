Россияне снова становятся читающей нацией - исследование

Российские книжные онлайн-магазины начали уступать свои позиции - россияне возвращаются к покупке бумажной литературы, - говорится в исследовании банка "Русский стандарт".

"В текущем году доля покупок в книжных магазинах выросла до 76% за счет снижения оплат изданий онлайн – 24%. Люди стали все чаще отдавать предпочтения походу в книжные магазины. Так, для сравнения, за три квартала предыдущего года доля покупок литературы офлайн составляла 67%, а на онлайн приходилось 33%", - подсчитали авторы исследования, передает РИА Новости.

Средняя сумма одной покупки в книжных магазинах составляет 749 рублей в 2021 году против 721 рубля в 2020 году, причем женщины покупают книги чаще, но на более низкие средние чеки - и сейчас, и годом ранее на женщин приходилось 57% покупок, а на мужчин – 43%.

Как поясняют эксперты, женщины чаще покупают недорогую учебную литературу и обучающие материалы для детей в сады и школы, а мужчины покупают книги реже, по более дорогие – чаще всего это подарочные издания, серии и собрания сочинений.