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В Баку прибыла делегация Минобороны Турции

Фото Минобороны Азербайджана
Фото Минобороны Азербайджана

Сегодня, 7 ноября, в Баку прибыла представительная военная делегация Турецкой Республики, которую возглавил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

Делегацию встречали министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана на его официальной странице в Интернете.

Турецкая делегация примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, - отмечается в сообщении.

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