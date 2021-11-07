В Баку прибыла делегация Минобороны Турции
Сегодня, 7 ноября, в Баку прибыла представительная военная делегация Турецкой Республики, которую возглавил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
Делегацию встречали министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана на его официальной странице в Интернете.
Турецкая делегация примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, - отмечается в сообщении.