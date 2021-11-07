Правительство Ливии оставило на посту главу МИД Наджлу Мангуш

Правительство Ливии отклонило решение Президентского совета страны отстранить от работы главу МИД Наджлу Мангуш, запретить ей выезд их страны и начать в отношении нее расследование, - говорится в официальном заявлении кабмина, опубликованном сегодня в Facebook.

"Я высоко оцениваю усилия министра и поручаю ей продолжать работу в том же темпе", - заявил глава правительства Абдель Хамид Дбейба, добавив, что у Президентского совета нет полномочий назначать, отстранять от должности или проводить расследования в отношении членов исполнительной власти, передает ТАСС.

Напомним, накануне вечером Президентский совет страны объявил об отстранении главы МИД от работы "за превышение служебных полномочий" и призвал к расследованию якобы допущенных ей административных нарушений, связанных с проведением внешней политики из-за якобы заявления министра о готовности правительства сотрудничать с США в экстрадиции разыскиваемого по "делу Локерби" гражданина Ливии.

В то же время сама Мангуш отвергла все обвинения, заявив, что не санкционировала экстрадицию в США бывшего сотрудника ливийской разведки Абу Аджилы Масуда по обвинению в его причастности к взрыву американского самолета над Шотландией и не говорила того, что ей приписывают.

Напомним, имеющие большое влияние в Триполи исламисты выступают против Мангуш, добивающейся скорейшего вывода иностранных наемников из Ливии, и ищут любой повод убрать неугодного им министра.