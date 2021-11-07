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Правительство Ливии оставило на посту главу МИД Наджлу Мангуш

Правительство Ливии оставило на посту главу МИД Наджлу Мангуш

Правительство Ливии отклонило решение Президентского совета страны отстранить от работы главу МИД Наджлу Мангуш, запретить ей выезд их страны и начать в отношении нее расследование, - говорится в официальном заявлении кабмина, опубликованном сегодня в Facebook.

"Я высоко оцениваю усилия министра и поручаю ей продолжать работу в том же темпе", - заявил глава правительства Абдель Хамид Дбейба, добавив, что у Президентского совета нет полномочий назначать, отстранять от должности или проводить расследования в отношении членов исполнительной власти, передает ТАСС.

Напомним, накануне вечером Президентский совет страны объявил об отстранении главы МИД от работы "за превышение служебных полномочий" и призвал к расследованию якобы допущенных ей административных нарушений, связанных с проведением внешней политики из-за якобы заявления министра о готовности правительства сотрудничать с США в экстрадиции разыскиваемого по "делу Локерби" гражданина Ливии.

В то же время сама Мангуш отвергла все обвинения, заявив, что не санкционировала экстрадицию в США бывшего сотрудника ливийской разведки Абу Аджилы Масуда по обвинению в его причастности к взрыву американского самолета над Шотландией и не говорила того, что ей приписывают.

Напомним, имеющие большое влияние в Триполи исламисты выступают против Мангуш, добивающейся скорейшего вывода иностранных наемников из Ливии, и ищут любой повод убрать неугодного им министра.

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