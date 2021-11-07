Шахты Карагандинской области остановлены до выяснения обстоятельств ЧП

Власти Казахстана приняли решение приостановить работу угольных шахт в Карагандинской области, где на шахте "Абайская" произошел выброс метана, приведший к смерти шести горняков, - сообщил глава МЧС страны Юрий Ильин.

"На данный момент работа всех забоев и шахт региона временно приостановлена, будет проведена внеплановая проверка состояния вопросов безопасности и применения оборудования, которое на сегодняшний день эксплуатируется в данных шахтах", - рассказал Ильин, передает РИА Новости.

Госорганы страны еще в мае нынешнего года имели претензии к шахте "Абайская", касающиеся правил эксплуатации электрооборудования, дыхательной аппаратуры, сигнализации и так далее, а Комитет промышленной безопасности по Карагандинской области даже подал документы в суд о приостановлении деятельности шахты, однако компания убедила суд, что все нарушения и замечания устранены.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее смерть двух или более лиц", а дальнейшую судьбу шахты будут определять результаты ее проверки, - добавил глава МЧС.