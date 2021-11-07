Власти Кубани решили не продлевать нерабочие дни

Краснодарский краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлевать режим "нерабочих дней", вернув с 8 ноября к работе по стандартному графику большинство предприятий и организаций края.

Впрочем, это не означает, что будут прекращены все принятые ранее ограничения: так, как минимум до 14 ноября на всей территории края посещение заведений общепита разрешено только по QR-коду, как и посещение торгово-развлекательных центров на курортах края, также до этой даты запрещены любые массовые мероприятия, в том числе спортивные, развлекательные, культурные и прочие, - сообщает ТАСС.