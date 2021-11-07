Беларусь наращивает поток мигрантов – СМИ

Власти Беларуси увеличили число авиарейсов в Минск из стран Ближнего Востока по сравнению с 2019 и 2020 годами более чем в два раза, - утверждает германская газета Welt am Sonntag, ссылаясь на последнюю информацию о прибытии самолетов в аэропорт белорусской столицы.

Так, по сведениям издания, до марта еженедельно в Минск запланированы около 40 рейсов из Дамаска, Дубая и Стамбула, откуда чаще всего вылетают нелегальные мигранты, которые затем через территорию Беларуси попадают в Евросоюз, - передает ТАСС.

Welt am Sonntag утверждает, что с декабря 2019 по февраль 2020 года еженедельно с Ближнего Востока в Минск выполнялось лишь 17 рейсов, а в период пандемии коронавируса - еще меньше.

По оценке германских спецслужб, ежедневно в Беларусь прибывают от 800 до 1 тыс мигрантов, а вскоре власти страны намерены задействовать для обслуживания рейсов с Ближнего Востока еще пять аэропортов, в том числе в городе Гродно, расположенном всего в 20 км от границы с Польшей, для чего эти авиагавани получат статус международных.

В связи с этим Брюссель изучает возможность введения новых санкций в отношении Минска, - поведала еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.