МИД Ирана назвал покушение на премьера Ирака попыткой дестабилизации страны

Покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи – это попытка дестабилизировать безопасность и мир в Ираке, заявил в ходе телефонного разговора со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"В ходе телефонного разговора министр иностранных дел ИРИ назвал покушение на премьер-министра Ирака попыткой нарушить стабильность и безопасность в Ираке, покушение было осуществлено недоброжелателями Ирака в целях нарушения мира в этой стране", - говорится в сообщении иранского информационного агентства Tasnim, передает РИА Новости.

Напомним, минувшей ночью резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Премьер при попытке покушения не пострадал, однако ранения получили трое охранников премьера.