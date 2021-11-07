Власти Грузии намерены ввести агрессивную вакцинацию населения

Координационный совет Грузии, который пройдет завтра, примет целый ряд новых решений, - сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.

"Это будут поощрительные мероприятия для граждан старше 60 лет, а также так называемый "зеленый паспорт", что должно максимально увеличить охват вакцинации в стране, потому что без вакцинации эта пандемия не закончится, нас ждут новые волны и, к сожалению, большие человеческие потери… 99% из умерших от коронавируса были не привиты", - отметил Амиран Гамкрелидзе, , передает 1tv.ge.

Также Гамкрелидзе отметил, что сейчас предсказать, как будут развиваться события, сложно – изначально в стране планировали охватить вакцинацией 60% взрослого населения, но сейчас вакцинированы 33,3%, и сейчас нужно вести агрессивную коммуникационную кампанию, вводить меры стимулирования, чтобы как-то вакцинировать максимальное число населения.