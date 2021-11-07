Министр рассказал подробности трагедии на шахте в Казахстане

Глава МЧС Казахстана Юрий Ильин рассказал подробности трагедии на шахте "Абайская" в Карагандинской области, унесшей жизни шести горняков.

По его словам, в забое произошел залповый выброс метана, события развивались молниеносно. Министр отметил, что, судя по данным датчиков, концентрация ядовитого газа была превышена в несколько раз.

"Соответственно, те шесть человек, которые находились в забое, не успели воспользоваться средствами самоспасения и погибли на месте", - цитирует его ТАСС.

Ильин добавил, что двое шахтеров, находившихся у входной группы, успели использовать средства индивидуальной защиты и выжили, сейчас они в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Отчего именно произошел выброс метана - выяснит правительственная комиссия, которая работает на месте происшествия, заключил глава МЧС.