Вице-премьер: у России есть полный набор беспилотников

Россия обладает всеми типами беспилотников, включая летательные, сухопутные и надводно-подводные. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в ответ на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Зампредседателя правительства подчеркнул, что России есть чем гордиться: за последние 10 лет, во время которых "ситуация кардинально", Россия обзавелась "полным набором" беспилотных аппаратов.

Борисов заверил, что в этой области идет очень интенсивная работа.

"Это очень устойчивый тренд, это будущее развития вооруженных сил", - пояснил вице-премьер.