Нерабочие дни не будут продлевать на Ставрополье

Власти Ставропольского края решили не продлевать нерабочие дни, об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Владимир Владимиров.

"Завтра возвращаемся к обычному режиму жизни - с соблюдением тех требований эпидпрофилактики, которые действовали до начала "нерабочей недели"", - подчеркнул он.

Глава региона уточнил, что школьники и студенты, как планировалось ранее, первую неделю, то есть с 8 по 15 ноября, учатся в дистанционном формате. Никаких других изменений, отметил Владимиров, не ожидается.

Он призвал жителей края не забывать о мерах предосторожности и пожелал им здоровья.