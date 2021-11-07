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Кремль подтвердил подготовку встречи Путина, Алиева и Пашиняна

11 января 2021 года (с) сайт Кремля
11 января 2021 года (с) сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут трехстороннюю встречу на следующей неделе, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, действительно, такая встреча готовится, и готовится она в формате видеоконференции", - приводит его слова "Интерфакс".

Таким образом, Песков подтвердил сообщение телеканала "Россия-1" (ВГТРК) о том, что на будущей неделе могут пройти мероприятия с участием президентов РФ и АР Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьера РА Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Как уточняют источники, соответствующие мероприятия в режиме видеоконференцсвязи планируются на начало следующей недели.

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