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Житель Акмолинской области погиб от взрыва газа

ДЧС Акмолинской области
ДЧС Акмолинской области

Взрыв газовоздушной смеси унес жизнь человека в Акмолинской области, такое сообщение распространила пресс-служба ДЧС региона.

ЧП случилось сегодня в полдень (9.00 мск) в поселке Кызылсуат Целиноградского района.

Взрыв произошел на территории частного жилого дома с автономным газовым отоплением при открытии колодца газгольдера, горение в результате его не возникло.

На месте событий скончался хозяин дома - мужчина 1948 г.р.

Обстоятельства и причина ЧП выясняются, назначена судмедэкспертиза.

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