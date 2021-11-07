Житель Акмолинской области погиб от взрыва газа

Взрыв газовоздушной смеси унес жизнь человека в Акмолинской области, такое сообщение распространила пресс-служба ДЧС региона.

ЧП случилось сегодня в полдень (9.00 мск) в поселке Кызылсуат Целиноградского района.

Взрыв произошел на территории частного жилого дома с автономным газовым отоплением при открытии колодца газгольдера, горение в результате его не возникло.

На месте событий скончался хозяин дома - мужчина 1948 г.р.

Обстоятельства и причина ЧП выясняются, назначена судмедэкспертиза.