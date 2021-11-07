Заключительная панель VIII Глобального форума началась в городе Шуша

В городе Шуша сегодня стартовала заключительная панель в рамках VIII Глобального форума.

В ходе дискуссий выступил сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин: он прочел лекцию о ценностях культурного наследия, в которой поведал о важности, наряду с защитой окружающей среды и биоразнообразия, работы по восстановлению и сохранению культурного наследия.

Ранее сегодня утром началась поездка участников VIII Глобального Бакинского форума в город Шуша.

Напомним, VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19" открылся под эгидой президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви в Баку 4 ноября. В мероприятии приняли участие представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие руководители государств и правительств, представители международных организации, НПО и другие гости. К мероприятию, которое проходило в гибридном формате, подключились, в том числе онлайн, порядка 300 участников.