Эпидемиолог предупредил о катастрофическом росте смертности от Covid-19 в Грузии

Смертность от коронавируса в Грузии катастрофически вырастет, если уровень заболеваемости продолжит подниматься, предупредил глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.

"Какими бы идеальными ни были бы лечение и уход в клиниках, если рост числа случаев продолжится, вырастет и число умерших", - приводит его слова Sputnik Грузия.

Главврач обратил внимание на то, что в стране реализуется самый тяжелый сценарий развития эпидемиологической ситуации, на это влияют три фактора: пассивность населения в вопросах вакцинации, нарушение масочного режима и проведение многолюдных собраний.