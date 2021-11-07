Рецидивист с подругой попались на ограблении кофейных аппаратов в Северной Осетии

Серийные грабители кофейных аппаратов задержаны в Моздокском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В нем говорится, что в дежурную часть поступило сразу несколько заявлений о кражах из кофе-аппаратов.

Опросив возможных очевидцев и свидетелей, просмотрев записи камер видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что ко всем преступлениям причастны одни и те же лица.

В максимально сжатые сроки стражи порядка установили личности подозреваемых, которыми оказались ранее судимый по ст.158 УК РФ "Кража" 23-летний местный житель и его 22-летняя приятельница, и задержали их.

Как выяснилось, по ночам молодые люди вскрывали кофе-аппараты и забирали выручку.

"Задержанные дали признательные показания и пояснили, что денежные средства потратили на личные нужды", - указали в полиции.

Открыты уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража".