Шойгу рассказал, зачем США и НАТО отправляют свои корабли в Черное море

Принадлежащие Америке, НАТО и других нечерноморским странам корабли, обладающие высокоточным оружием большой дальности, совершают заходы в Черное море, чтобы проверить уровень защиты побережья и юга России, сообщил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

По его словам, в такой ситуации, когда очевидно, что речь идет не о туристической прогулке, за кораблем устанавливается наблюдение и сопровождение, кроме того, российская сторона готовится к возможным в любой момент провокациям, чтобы не допустить ситуаций, аналогичных той, что случилась ранее с британским кораблем.

"Но если говорить еще точнее, то, конечно, это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны", - обратил внимание министр.