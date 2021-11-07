В Дагестане построят 190 школ и детсадов за четыре года

Строительство 190 объектов образования в течение четырех лет по федеральным и республиканским программам запланировано в Дагестане, сообщает пресс-служба правительства республики.

Вопрос ввода в эксплуатацию образовательных объектов поднимался на совещании у премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова.

С 2021 по 2024 годы в регионе планируется построить 105 школ и 85 детсадов, из них 55 школ и 58 детских садов финансируются по программе "Развитие образования".

Врио министра образования и науки республики Яхъя Бучаев отметил, что в этом году было открыто 10 школ и 16 детсадов. Еще на нескольких объектах ведутся работы по их документальному оформлению.