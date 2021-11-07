Саакашвили о скандальном видео: это не еда

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал распространенный Специальной пенитенциарной службой видеоролик, на котором он употребляет что-то в пищу. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, это была не еда, а минералы и микроэлементы, которые ему выписали врачи из-за голодовки.

Вызвавшим резонанс роликом заинтересовалась и Служба государственного инспектора, контролирующая защиту личной информации.

"Служба государственного инспектора начала расследование законности получения и обнародования этих материалов. Параллельно проверке ведомство отмечает, что существенно важно соблюдение неприкосновенности личной жизни лишенного свободы голодающего лица", - цитирует ее сообщение Sputnik Грузия.

В структуре подчеркивают, что заключенный должен испытывать доверие к медикам, иначе он начнет скрывать проблемы, что может угрожать его жизни.