Шествие в честь Дня Победы пройдет завтра в Баку

В Баку завтра состоится шествие в честь Дня Победы в Отечественной войне Азербайджана.

Оно стартует в 10.00 по местному времени (9.00 мск), его участники, в сопровождении военного оркестра, пройдут от "Азнефти" до бульвара White city.

Курсанты Азербайджанской высшей военной школы имени Гейдара Алиева понесут государственный флаг Азербайджана. Шествие будет проходить в сопровождении отряда кавалерии.

В конце мероприятия состоится флешмоб, организованный при поддержке Общественного объединения "Региональное развитие".