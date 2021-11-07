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Шествие в честь Дня Победы пройдет завтра в Баку

Шествие в честь Дня Победы пройдет завтра в Баку

В Баку завтра состоится шествие в честь Дня Победы в Отечественной войне Азербайджана.

Оно стартует в 10.00 по местному времени (9.00 мск), его участники, в сопровождении военного оркестра, пройдут от "Азнефти" до бульвара White city.

Курсанты Азербайджанской высшей военной школы имени Гейдара Алиева понесут государственный флаг Азербайджана. Шествие будет проходить в сопровождении отряда кавалерии.

В конце мероприятия состоится флешмоб, организованный при поддержке Общественного объединения "Региональное развитие".

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