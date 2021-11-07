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Интернет-мошенника задержали в Тбилиси

Интернет-мошенника задержали в Тбилиси

Обвиняемого в нелегальном получении персональных данных и проникновении в компьютерные системы для финансовой выгоды задержали в Тбилиси, такое сообщение распространила пресс-служба МВД Грузии.

Как установили правоохранители, 23-летний подозреваемый был осужден ранее за такое же преступление.

В процессе расследования стало известно, что обвиняемый завел страницу в Facebook, с помощью которой он обманывал людей, предлагая им быстрые кредиты под низкие проценты.

Пока стражи порядка нашли 14 потерпевших, потерявших в общей сложности 3 930 лари (около $1,3 тыс), передает Sputnik Грузия.

Идет расследование.

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