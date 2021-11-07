Уволенный сотрудник поджег автомобиль директора в Ставрополе

Уголовное дело по факту поджога автомобиля открыто в Ставрополе, об этом сообщают СМИ.

В дежурную часть поступил сигнал от диспетчера пожарно-спасательной части о горящем на одной из улиц города автомобиле. На место событий направились пожарные и следственно-оперативная группа.

В результате пожарно-технической экспертизы выяснилось, что автомобиль загорелся в результате поджога. Вскоре была установлена личность подозреваемого, которым оказался 23-летний местный житель.

Выяснилось, что молодой человек ранее трудился в организации, действовавшей в области грузоперевозок, в какой-то момент он был уволен директором фирмы. Чтобы отомстить, мужчина решил с помощью зажигалки совершить поджог автомобиля обидчика.

В результате потерпевший понес ущерб в размере 450 тыс рублей. Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).