Синоптик назвал сроки прихода настоящей зимы в Москву

Первая зимняя погода придет в Москву и Московскую область в среду, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, к Центральной России приближается метеорологическая зима: на следующей неделе "глубокая осень" сменится "предзимьем". "Впервые в этом сезоне среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля, землю припорошит символическим неустойчивым снежным покровом, заморосит ледяной дождь, а дороги покроются коркой льда", - цитирует синоптика ТАСС.

Тишковец пояснил, что соответствующие изменения начнутся послезавтра: в этот день к 06:00 дождь перейдет в снег, который создаст временный покров в 1 см. Также синоптики обещают гололедицу и заморозки, зимние ощущения усилятся сильным ветром: по словам специалиста, плотный нордический ветер с порывами до 12-17 м/с при реальном нуле даст ощущение на декабрьские минус 5-7 градусов.

В среду в Москву придут первые "ощутимые морозцы", отметил Тишковец: ночью похолодает до минус 2-7 градусов, днем воздух не прогреется до выше нуля, в итоге среднесуточная температура впервые за осень окажется отрицательной. Это, указал синоптик, и есть первый признак метеорологической зимы.

В четверг 11 ноября днем столбики термометра достигнут отметки от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, утром может пойти ледяной дождь. В следующие два дня преимущественно будет идти дождь, а в воскресенье, через неделю, прогнозируются влажные снегопады. На следующий день начнутся настоящие снегопады.

"Похолодает до нуля - минус 5 градусов, сформируется снежный покров толщиной до нескольких сантиметров (в Москве около 2-3 см, в Подмосковье местами до 3-8 см). 15 ноября наступит метеорологическая зима", - резюмировал метеоролог.