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Коронавирус установил несколько недельных антирекордов в России

Коронавирус установил несколько недельных антирекордов в России

В России за неделю выявлено максимальное с начала пандемии количество случаев заражения Covid-19, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как сообщает ТАСС, за эти семь дней было зарегистрировано 281 305 новых случаев - это на 3,4% больше показателя прошлой недели.

Количество активных случаев (пациентов, проходящих лечение в настоящий момент), за этот период увеличилось на 53 530 и достигло 986 303 - самого высокого показателем за пандемию.

Антирекордной оказалась и смертность: от нового вируса с 1 по 7 ноября скончались 8 276 человек, это на 4,2% больше, чем неделю назад.

Растет также число выздоравливающих - за первую неделю ноября в России вылечились 203 439 человек, неделей ранее этот показатель составлял 192 618.

Коэффициент распространения Covid-19 в России за последние сутки опустился на 0,01 до единицы. В трех из десяти субъектов с наибольшим количеством заразившихся показатель упал ниже 1 - это Москва (0,9), Санкт-Петербург (0,93) и Нижегородская область (0,99).

В ряде регионов коэффициент превышает единицу: это Ростовская область (1,02), Свердловская область (1,03), Красноярский край (1,04), Подмосковье (1,06), Самарская область (1,07), Иркутская область (1,08).

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