Полиция ищет участников массовой драки в Подмосковье

Правоохранительные органы занялись массовой дракой, которая произошла в городе Домодедово (Московская область).

Видеозапись конфликта была опубликована в интернете, судя по ролику, в стычке участвовали более двух десятков человек.

"Сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут установлены участники инцидента и выяснены все обстоятельства произошедшего", - говорится на сайте ГУ МВД по Подмосковью.

Процессуальную проверку по факту инцидента, случившегося накануне вечером, также запустила прокуратура Московской области.