Участники Глобального Бакинского форума начали поездку в город Шуша

Участники VIII Глобального Бакинского форума совершают поездку в город Шуша. Об этом сообщает собкор "Вестника Кавказа".

Делегация направилась на автобусе из международного аэропорта Физули в город Шуша.

В программу визита входит посещение исторических, культурных и религиозных памятников, знакомство с реставрационными работами в Шуше.

Напомним, под эгидой президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви четвертого ноября в Баку стартовал VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", он проходил до 6 ноября. В мероприятии приняли участие представители высокого уровня из более чем 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных организаций и НПО, а также другие гости. Форум проходил в гибридном формате, и к нему, в том числе и в режиме онлайн, подключились около 300 участников.