Неизвестные атаковали премьер-министра Ирака

Покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми было совершено сегодня ночью, об этом рассказали в силовых структурах страны.

Резиденцию политика, которая находится в хорошо укрепленной "зеленой зоне" Багдада вместе с иностранными посольствами и госучреждениями, атаковали посредством заминированных БПЛА, передает ТАСС.

Глава правительства заверил в Twitter, что не пострадал. В силовых структурах уточнили, что он находится в безопасном месте.

Позже в МВД Ирака сообщили, что покушение совершили с помощью трех беспилотников, два из них были уничтожены.