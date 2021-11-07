Уголовное дело открыто после скандала с рукоприкладством в ресторане в Дагестане

Житель Дагестана стал фигурантом уголовного дела, открытого после драки в ресторане. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Правоохранители установили факт умышленного нанесения вреда здоровью средней тяжести. В результате расследования они выяснили, что 22 октября нынешнего года, около 22:00, в Кизилюрте, 32-летний местный житель, находясь в ресторане, во время вспыхнувшего скандала нанес травмы 36-летнему оппоненту.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где сообщил, что был в состоянии алкогольного опьянения. "По его словам, в ходе потасовки он нанес удар кулаком в область лица своему оппоненту, причинив вред здоровью средней тяжести", - пояснили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).