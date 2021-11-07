Трагедия унесла шесть жизней на шахте в Карагандинской области

Выброс метана произошел сегодня в 09:30 (06:30 мск) в забое шахты "Абайской" в городе Абае Карагандинской области Казахстана.

Как сообщает Sputnik Казахстан, на момент ЧП в шахте было 64 сотрудника, 56 из них эвакуировались самостоятельно.

В забое 3-К10, где случился выброс, остались восемь шахтеров. Шестеро из них - мужчины 1968-1990 года рождения - погибли, остальные отравились газами, они госпитализированы в реанимацию и находятся в тяжелом состоянии, уточнили в областном управлении здравоохранения.