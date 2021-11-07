Главная » Новости
Азербайджан Иран

Трагедия унесла шесть жизней на шахте в Карагандинской области

Трагедия унесла шесть жизней на шахте в Карагандинской области

Выброс метана произошел сегодня в 09:30 (06:30 мск) в забое шахты "Абайской" в городе Абае Карагандинской области Казахстана.

Как сообщает Sputnik Казахстан, на момент ЧП в шахте было 64 сотрудника, 56 из них эвакуировались самостоятельно.

В забое 3-К10, где случился выброс, остались восемь шахтеров. Шестеро из них - мужчины 1968-1990 года рождения - погибли, остальные отравились газами, они госпитализированы в реанимацию и находятся в тяжелом состоянии, уточнили в областном управлении здравоохранения.

1680 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!