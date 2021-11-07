Премьер Баварии призвал ускорить запуск "Северного потока-2"

Баварский премьер-министр Маркус Зедер призвал максимально ускорить ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

"Необходима разумная стратегия обеспечения энергоснабжения. Для этого целесообразно в скором времени запустить трубопровод "Северный поток-2", чтобы привести в порядок цены на газ", - цитирует политика ТАСС.

Зедер подчеркнул, что власти Германии не имеют права сложа рука наблюдать за повышением цен на газ перед холодной зимой, обратив внимание, что жители ФРГ ждут оперативного решения.

Премьер напомнил, что Германия отказывается от угольной и атомной энергетики, в связи с чем стране все больше не хватает ресурсов, кроме того, поднимаются цены и потребность в энергии в связи с цифровизацией и электромобильностью. Поэтому, уточнил он, газовые электростанции стали бы надежной основой стабильного получения газа.