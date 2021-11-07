Представительница Федерации гимнастики Азербайджана избрана членом Техкомитета FIG

Технический директор Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Наталья Буланова вошла в состав Технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). Такое сообщение опубликовано на сайте AGF.

В нем уточняется, что впервые в истории азербайджанской гимнастики ее представительница была избрана членом комитета FIG.

В AGF добавили, что выборы в Техкомитет состоялись в рамках 83-го Конгресса FIG (5-7 ноября) в турецкой Анталии.

Напомним, Наталья Буланова занималась художественной гимнастикой в 1980‑1998 годах, после чего она начала тренерскую карьеру. C 2002 года Наталья Буланова имеет статус судьи национального уровня, а с 2003 года - судьи международной категории.

Наталья Буланова - директор соревнований в составе Местного организационного комитета крупномасштабных турниров по различным видам гимнастики, проводимых в Баку с 2014 года.