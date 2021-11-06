Мишустин порадовал привитых от коронавируса продлением лотереи

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которым продлил срок проведения розыгрышей среди участников вакцинации от коронавируса нового типа. Документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

В документе говорится, в частности, о внесении изменений в сроки проведения "эксперимента по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции".

"В пункте 1 слова "1 декабря 2021 г." заменить словами "31 декабря 2021 г.", - цитирует РИА Новости.