ВОЗ: "В ревакцинации сейчас нет нужды"

Почти два года прошло с тех пор, как были зарегистрированы первые случаи COVID-19, и больше года - с момента одобрения первой вакцины. Тем не менее число смертей от вируса снова увеличивается, признает генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Modern Diplomacy, со ссылкой на Гебрейесуса пишет, что число погибших от COVID-19 превысило 5 млн человек, но ВОЗ считает, что их еще больше. Более 50 тысяч человек умирает каждую неделю.

За последние 7 дней 56 стран со всех регионов мира сообщили об увеличении смертности от вируса на 10%. Гебрейесус подтвердил, что в странах не хватает мест в палатах интенсивной терапии и медицинских товаров. Медработники работают на пределе сил, а госпитали отказываются от проведения других необходимых процедур. ”Так не должно быть. У нас есть все средства для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19 и спасти жизни. И мы призываем все страны мира активно их использовать”, - завил глава ВОЗ.

Еще больше вакцин

На этой неделе ВОЗ одобрила очередную, восьмую по счету вакцину, Covaxin [индийского производства], в рамках программы ускоренной регистрации (Emergency Use Listing). Тедрос снова подчеркнул, что вакцины между странами распределены неравномерно, добавив, что государства с самыми низкими доходами по-прежнему полагаются на международный механизм ООН - COVAX. У организаторов программы есть средства и необходимые контракты, но ”производители не спешат вносить свою лепту”. ”Вакцины не должны поставляться в страны, 40% населения которых уже привито, до тех пор, пока COVAX не получит препараты, чтобы оказать помощь отстающим государствам”, - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус. По его мнению, в ревакцинации сейчас нет нужды, кроме как для людей с ослабленным иммунитетом. Глава ВОЗ призвал ввести запрет на дополнительные вакцинации.

Новая волна

Согласно данным ВОЗ, всем странам Европы и Центральной Азии грозит реальная опасность в связи с очередной волной COVID-19. Многие государства уже борются с новым всплеском заболеваемости. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ сообщил, что нынешние темпы распространения вируса среди 53 стран региона вызывают ”серьезные опасения”. По словам доктора Ханса Клюге, число заболевших вновь приближается к рекордным уровням. Доминировать продолжает более заразный вариант ”дельта”. В октябре число новых случаев заболевания на континенте увеличилось на 55%. На прошлой неделе в Европе и Центральной Азии было зафиксировано 59% всех заболевших в мире, и 48% смертей. ”Мы снова оказались в центре. Количество госпитализированных с COVID-19 увеличилось более чем в два раза за неделю”, - сказал доктор Клюге. Заболеваемость растет среди всех возрастных групп, при этом 75% смертей приходится на людей старше 65 лет. Согласно прогнозам, если нынешние темпы распространения COVID-19 сохранятся, то к 1 февраля следующего года в Европе и Центральной Азии умрут еще полмиллиона человек.

Вакцинация и социальные ограничения

По словам регионального директора ВОЗ, в основе нынешнего всплеска две причины: неэффективная вакцинация и ослабление медицинских и социальных ограничительных мер. ”Несмотря на рекордные показатели заболеваемости, количество новых смертей почти вдвое ниже по сравнению с пиковыми значениями, благодаря спасительному эффекту вакцин и титаническому труду работников здравоохранения, медиков и сообществ по проведению вакцинации”, - сказал доктор Клюге. На сегодняшний день в Европе и Центральной Азии был сделан миллиард уколов. Тем не менее не все страны идут вровень с точки зрения вакцинации. В среднем, только 47% людей завершают цикл. В восьми государствах региона этот показатель превышает 70%, а в двух он ниже 10%. ”Вакцины просто необходимы: они облегчают тяжесть заболевания и помогают избежать смерти”, - напомнил доктор Клюге.

Он добавил, что тестирование, отслеживание контактов, вентиляция помещений и соблюдение дистанции - основные средства сдерживания в сфере общественного здравоохранения. ”Всё это испытанные средства, которые сохраняют жизнь, помогают контролировать распространение вируса и избегать пагубных локдаунов”, - добавил глава регионального офиса ВОЗ.