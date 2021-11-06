Глава Ингушетии принял участие в конкурсе "Вкусы России"

Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал жителей республики поддержать гастрономические бренды региона, представленные на конкурсе "Вкусы России".

"Уверен, что ни один из нас не отказался бы поесть мясо с галушками и попить чай с ингушской халвой и шоколадом "Магас". Это действительно очень вкусно! Все эти три гастрономических бренда Ингушетии представлены на конкурсе "Вкусы России", — написал он в своем Instagram.

Глава региона отметил, что "ингушская национальная халва и шоколад "Магас" вполне смогут стать востребованными лакомствами и в других регионах".

"Ну, и наши знаменитые галушки с мясом с чесночным соусом. Очень простая, но сытная и здоровая еда. Как можно большее количество людей за пределами Ингушетии должны это попробовать и захотеть к нам приехать. Потому что любое национальное блюдо надо пробовать на его родине", подчеркнул Калиматов.

Он призвал жителей республики принять активное участие в голосовании на сайте, а также напомнил, что конкурс продлится до 7 ноября.