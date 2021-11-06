Определись представители Казахстана на "Детском Евровидении"

В Казахстане определили юных исполнителей, которым предстоит представлять страну на международном песенном конкурсе Junior Eurovision 2021.

Так, в ходе гала-концерта, который прошел вечером 6 ноября в прямом эфире телеканала "Хабар", юные исполнители Бекнур Жанибекулы и Алинур Хамзин набрали одинаковое количество голосов, поэтому они вдвоем представят Казахстан на европейской сцене, сообщает Sputnik Казахстан.

Ранее сообщалось, что всего за право представлять Казахстан боролись 10 претендентов. Победители определились по результатам зрительского голосования.

Международный песенный конкурс Junior Eurovision Song Contest пройдет 19 декабря 2021 года на сцене музыкального комплекса "La Seine Musicale" в Париже.