"Сочи" уничтожил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Футбольный клуб "Сочи" взыграл со счетом 4:1 в матче с московским ЦСКА в рамках 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе "Сочи" дублем отметился Матео Кассьерра (14-я и 16-я минуты). Кроме того, отличились Артур Юсупов (4) и Игорь Юрганов (87). Гол в пользу ЦСКА забил Бахтиер Зайнутдинов (57).

Это вторая крупная победа "Сочи" в чемпионате подряд, ЦСКА проиграл во второй встрече РПЛ кряду, напоминает ТАСС, уточняя, что благодаря победе "Сочи" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков.