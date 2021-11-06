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Президент США отказался комментировать возобновление СВПД

Президент США отказался комментировать возобновление СВПД

Президент США Джо Байден ответил отказом на просьбу прокомментировать предстоящее в конце ноября возобновление переговоров по ядерной программе Ирана в Вене.

По итогам выступления, посвященного утверждению плана инфраструктурного развития США, представители СМИ спросили американского лидера, что он думает о возобновлении непрямых венских переговоров и есть ли у президента "план B" на случай, если дипломатия применительно к Ирану не сработает. "Я не стану сейчас комментировать Иран", - сказал он. Также Байден отказался комментировать вопрос про Китай, передает РИА Новости.

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