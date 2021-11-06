Россия думает о поставках C-500 в Китай и Индию

Россия в скором времени может начать экспорт мобильных ЗРК последнего поколения С-500 в Индию и Китай, сообщил Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Как только российские Вооруженные силы будут укомплектованы новыми системами, начнется экспорт современнейших противоракетных комплексов С-500 за границу.

Caspian News пишет, что Москва рассматривает Индию, Китай и все те государства, с которыми имеет давние партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы.

По словам главы Шугаева, Индия - давний стратегический партнер России. Стороны заключили многомиллиардный контракт на поставку в Нью-Дели ЗРК С-400 ”Триумф”. Соглашение на $5,43 млрд - самое крупное в истории российско-индийского партнерства и за весь период деятельности российского экспортера вооружений, Рособоронэкспорта. Контракт предусматривает поставку первых дивизионов С-400 в Индию к концу года. ”Поэтому абсолютно логичен их интерес в обозримом будущем запросить у нас и С-500”, - считает Шугаев.

На сегодняшний день российский комплекс С-500 ”Прометей” - наиболее продвинутая противоракетная система, считающаяся самой эффективной в мире. С-500 называют ”серебряной пулей” для истребителей-невидимок, в частности, для F-35. По сообщениям, система способна уничтожать низкоорбитальные спутники и военные самолеты пятого поколения, помимо основной цели, крылатых и баллистических ракет, с которыми на сегодняшний день способны справиться C-400 и даже С-300.

Предполагается, что созданный на основе С-400 новый российский противоракетный комплекс значительно обойдет по возможностям предыдущие модели. С-500, скорее всего, будет использовать различные типы ракет в дополнение к 77Н6, противоракетам для перехвата баллистических снарядов, которые в настоящее время разрабатываются для С-400. Максимальная дальность действия комплекса составляет 600 км, время отклика системы 3-4 секунды. С-500 действует на 200 км дальше и на 6 секунд быстрее, чем его предшественник - С-400.

Современнейшая российская система С-500 разрабатывается государственной корпорацией ”Алмаз-Антей”, которая также работала над созданием противоракетных комплексов С-400 и С-300. На сегодняшний день С-400 ”Триумф” считается самым продвинутым ЗРК большой и средней дальности, стоящим на вооружении России. Комплекс может определять цели на расстоянии до 400 км на высоте до 30 км в условиях интенсивного вражеского огня и радиопомех.

Россия постепенно наращивает оборонную мощь посредством С-500 ”Прометей”. По словам президента Владимира Путина, система будет введена в эксплуатацию в ближайшем будущем. Другие современные вооружения будут поставляться российской армии на фоне усиления активности НАТОвских военных вдоль границы с Россией.

Россия - крупнейший экспортер оружия в Каспийском регионе. По глобальному охвату страна на втором месте после США. Согласно предварительным оценкам, объем экспорта российских оборонных систем составит более $15 млрд к концу года.