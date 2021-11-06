Кудрин назвал цену коронавируса для мировой экономики

Потери мировой экономики от пандемии коронавируса составляют от $4 трлн до $10 трлн, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов", - сказал он в видеообращении к участникам третьего Международного муниципального форума стран БРИКС.

Кудрин отметил также, что системы здравоохранения стран мира показали неготовность к пандемии. "Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях - выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными", - приводит слова Кудрина ТАСС.