Главная » Новости
Азербайджан Иран

Кудрин назвал цену коронавируса для мировой экономики

Кудрин назвал цену коронавируса для мировой экономики

Потери мировой экономики от пандемии коронавируса составляют от $4 трлн до $10 трлн, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов", - сказал он в видеообращении к участникам третьего Международного муниципального форума стран БРИКС.

 Кудрин отметил также, что системы здравоохранения стран мира показали неготовность к пандемии. "Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях - выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными", - приводит слова Кудрина ТАСС.

1475 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!