Протестующие готовятся ночевать рядом с Саакашвили

Представители оппозиции, в знак поддержки бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, ставят палатки у Руставской тюрьмы. Участниками акции стали несколько тысяч человек.

"Протестующие собираются там оставаться всю ночь и последующие дни, пока Саакашвили не переведут в городскую клинику", - сообщил корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Они требуют перевести Саакашвили в городскую клинику и провести внеочередные выборы.

Ранее сообщалось, что Саакашвили держит голодовку 37 дней.