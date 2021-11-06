ТРЦ в Нур-Султане откроются только для вакцинированных

Начиная с понедельника, посетителями торгово-развлекательных центров в Нур-Султане могут стать только граждане с "зеленым" статусом в Ashyq.

Тем, кто имеет противопоказания или переболел в течение последних трех месяцев, необходимо или предъявить ПЦР-тест с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, сообщила пресс-служба городского акимата.

Уточняется, что меры направлены на сохранение "стабильности эпидситуации в столице и предупреждения дальнейшего распространения коронавируса", передает Sputnik Казахстан.