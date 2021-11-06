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Москвичей предупредили о ветреной погоде

Москвичей предупредили о ветреной погоде

Жителям и гостям Москвы рекомендуют не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, это связано с усилением ветра, информирует столичный комплекс городского хозяйства.

"Сегодня с 21:00 мск и до 09:00 мск 7 ноября в столице ожидается сильный ветер, местами порывы 13-18 м/с. Временами дождь", - говорится в сообщении на официальном Telegram-канале.

"Просим горожан быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - обращается к горожанам пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

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