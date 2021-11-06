Два человека погибли в аварии под Севастополем

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика под Севастополем, проинформировали в пресс-службе регионального УМВД.

Сообщается, что авария произошла на автодороге Симферополь - Бахчисарай – Севастополь. "Водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Lanos, по не установленным пока причинам совершил наезд на припаркованный на обочине справа грузовой автомобиль "Камаз" с включенной аварийной сигнализацией", - сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении указано, что водителя грузовика в момент ДТП в кабине не было. "Водитель и пассажир иномарки погибли на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи", - сказали в ведомстве.

На месте аварии работают полицейские и сотрудники МЧС, движение частично закрыто. По факту ДТП начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.