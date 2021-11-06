Байден: США могут нормализовать нефтяной рынок

В случае необходимости Соединенные Штаты могут задействовать различные инструменты и контакты для стабилизации цен на нефтяном рынке, заявил президент США Джо Байден.

На вопрос о том, что Россия и Саудовская Аравия не отреагировали на его призыв увеличить добычу нефти, Байден отметил, что не ожидал реакции ОПЕК, однако "Россия или Саудовская Аравия отреагируют". "Они собираются накачать еще немного нефти. Будет ли это достаточно - другой вопрос", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

По его словам, Вашингтон обладает "другими инструментами в арсенале". "Я буду иметь дело с другими странами в подходящее время. Я буду говорить об этом, <...> чтобы получить больше энергии в трубопроводе, образно говоря", - цитирует Байдена ТАСС.

Конкретных деталей возможных действий президент САШ не привел.