Мурашко сообщил о скором завершении экспертизы детской вакцины от ковида

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что в России завершается разработка вакцины от коронавируса для несовершеннолетних. По его словам, препарат основан на базе "Спутника V".

"Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы", - сказал он в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.

Министр уточнил, что речь идет о вакцине для подростков.