Гитарист "Коррозии метала" вернул себе отрезанный палец

Гитаристу рок-группы "Коррозия металла" Игорю Королеву была проведена операция по восстановлению пальца. Ранее сообщалось, что музыкант отрезал его сам себе углошлифовальной машиной.

Как прокомментировал случившееся сам Королев, он не сможет играть еще минимум три недели. "Повредил при проведении работ у себя дома болгаркой левую руку, особенно указательный палец. Все пришли, все сделали", - приводит его слова РЕН-ТВ.

Ранее сообщалось, что Королев был госпитализирован в шоковом состоянии.