Мирзиеев сообщил о готовящейся конституционной реформе в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, который в субботу принес присягу и вступил во второй срок президентских полномочий, заявил о том, что в стране будет проведена конституционная реформа.

По его словам, эта мера продиктована логикой совершающихся в стране преобразований. "Как показывает мировая практика, во многих государствах в период кардинальных перемен были осуществлены конституционные реформы. Поэтому, еще раз посоветовавшись с сенаторами и депутатами, широкой общественностью, народом, изучив мировой опыт конституционного строительства, мы должны тщательно продумать вопрос о совершенствовании основного закона, определяющего нынешнее и будущее развитие страны", - сказал глава государства, сообщает его пресс-служба.

В то же время президент Узбекистана не конкретизировал, какие именно изменения планируется внести в основной закон республики.