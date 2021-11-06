Четверо рыбаков из Атырау пропали на Каспии

Четверо работников ТОО "Амангельды" и ТОО "Сеф Каспий фиш" 3 ноября вышли на рыбалку, с тех пор связь с ними была потеряна. Об этом информирует департамент по ЧС Атырауской области.

"Поиски пропавших рыбаков начались сегодня. Вертолет МИ-8 АМТ АО "Казавиаспас" МЧС РК вылетел из Атырау в 09:58 часов. На борту - три члена экипажа, четыре сотрудника ДЧС и работник ТОО "Амангельды", - сообщили в ДЧС.

В настоящее время совершается аэровизуальный облет по поиску пропавших. "Однако на сегодня поиски результатов не дали", - приводит данные Sputnik Казахстан.