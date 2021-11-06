Лукашенко в "красной зоне" доказал, что живой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял защитную маску в красной зоне больницы, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией. Тем самым глава государства подтверждал свою личность, что это действительно он, а не его двойник. Видеоролик опубликован Telegram-каналом "Пул Первого".

"Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит", - сказал он в ходе посещения одной из больниц города Орша.

Глава белорусского государства не в первый раз снимает маску в красной зоне.