Смертельное ДТП произошло под Севастополем

Один человек погиб в результате столкновения маршрутного автобуса и иномарки в пригороде Севастополя. Пять человек пострадали, информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.

"Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем "Фольксваген Тигуан", не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом, следовавшим в сторону поселка Солнечный", - говорится в сообщении ведомства.

Водитель иномарки скончался на месте. "Водитель и четыре пассажира автобуса получили различные травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что авария произошла днем на трассе между пригородными поселками Андреевка и Солнечный. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.